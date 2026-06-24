फारस की खाड़ी में फंसे हैं 700 जहाज
अरब देशों के मीडिया समूह अलजजीरा और अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बीते 4 महीनों से करीब 500 से 700 जहाज खड़े हैं, जिनके साथ 11,000 समुद्री नाविक भी मौजूद हैं. फारस में फंसे इन 700 जहाजों में से 220 ऑयल टैंकर, जबकि 500 मालवाहक जहाज हैं. ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संयु्क्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने इन्हें यहां से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन नई चुनौती समुद्र में पलने वाला जीवन बना है. (तस्वीर: unsplash.com)