600-700 जहाजों की इस सर्विस में लगेंगे कई हजार घंटे

इस इलाके में माल ढुलाई के लिए विशालकाय ऑयल टैंकर और अन्य मालवाहक जहाज आते हैं. अमू्ममन ये जहां 1000 फीट से ज्यादा लंबे और 150 फीट से ज्यादा चौड़े होते हैं. CNN ने जहाजों की तलहटी की सफाई के मामले में एक एक्सपर्ट से बात की. उन्होंने बताया कि प्रत्येक जहाज की तलहटी का करीब 15000 वर्ग फीट का हिस्सा साफ करना होगा. इतने बड़े हिस्से की सफाई के लिए करीब-करीब 5 से 6 स्कूबा डाइवर्स चाहिए होंगे, जो 4 से 5 घंटे लगाकर यह सफाई करनी होगी. वह अपने साथ खास हैंड स्क्रबर्स और पावर वॉशर लेकर साथ उतरते हैं. यहां 600 के करीब जहाज खड़े हैं, जिनकी यह सफाई होनी है. ऐसे में यहां हजारों घंटों का काम पड़ा है. (तस्वीर: unsplash.com)