क्या पेट्रोल-डीजल महंगे होंगे?
सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ये फैसला केवल निर्यात शुल्क से जुड़ा है. इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत बदल जाएंगी. घरेलू ईंधन की कीमतें कई अन्य कारकों जैसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, टैक्स, रिफाइनिंग लागत और तेल कंपनियों की मूल्य नीति पर भी निर्भर करती हैं. इसलिए आम उपभोक्ताओं को तुरंत किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. हालांकि, अगर वैश्विक बाजार में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है, तो उसका असर भविष्य में कीमतों पर पड़ सकता है. फिलहाल सरकार ने घरेलू बाजार की उपलब्धता को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है.