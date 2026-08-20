बच्चों और पेरेंट्स के स्कूल में क्या हैं राइट्स?

स्कूलों में बच्चों पर हिंसा और मारपीट के मामले जब भी हमारे सामने आते हैं, तो हमें अंदर से झकझोर कर रख देते हैं. ताजा मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक स्कूल का है. यहां टीचर ने LKG में पढ़ने वाले एक 6 साल के बच्चे को होमवर्क न करने की ऐसी सजा दी, जिससे उसकी मौत ही हो गई. महिला टीचर ने बच्चे के कपड़े उतारने की कोशिश की. फिर उसे थप्पड़ मारे. पिटाई से बच्चा इतना डर गया कि रोते-खांसते हुए बेहोश हुआ और तुरंत उसकी मौत हो गई. जाहिर तौर पर ऐसे मामले जब भी हमारे सामने आते हैं, तो हमें अंदर से झकझोर कर रख देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीचर को बच्चों के साथ मारपीट करने का अधिकार है? क्या बच्चों और पेरेंट्स के स्कूल में कोई लीगल राइट्स नहीं है?