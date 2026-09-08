300 किलोमीटर दूर तक निशाना

RVV-BD को लंबी दूरी की Beyond Visual Range यानी BVR एयर-टू-एयर मिसाइल के तौर पर जाना जाता है. इसका मतलब है कि लड़ाकू विमान अपने लक्ष्य को आंखों से देखे बिना भी काफी दूरी से निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, RVV-BD करीब 300 किलोमीटर तक के हवाई लक्ष्य को निशाना बना सकती है और इसकी गति Mach 5 से 6 के आसपास बताई जाती है.दुश्मन के Airborne Early Warning and Control यानी AEW&C विमान, निगरानी विमान और दूसरे अहम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे में लंबी दूरी की मिसाइल ऐसे विमानों को सुरक्षित दूरी से खतरा पहुंचाने की क्षमता बढ़ा सकती है.