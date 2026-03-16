किसने की सोलर ट्विन्स की खोज

टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डाइसुके तानिगुची ने यह खोज की है. उन्होंने सूरज जैसे हजारों तारों की पहचान की, जिनकी उम्र का समय भी सूरज के समय से मेल खाता है. वैज्ञानिकों को सूरज जैसे इन जुड़वां तारों को सोलर ट्विन्स का नाम दिया है. जो तापमान, गुरुत्वाकर्षण और अपनी बनावट (केमिस्ट्री) के मामले में सूरज से काफी हद तक मिलते-जुलते हैं. फिर उन्होंने दावा किया कि इनमें से कई तारें गैलेक्सी के केंद्र से बाहर की ओर आए. यह अध्ययन 'एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफ़िज़िक्स' जर्नल में प्रकाशित हुआ है.