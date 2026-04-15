पृथ्वी पर होगी उल्का वर्षा

वैज्ञानिकों ने बताया, पृत्वी जब चट्टानी-धूमकेतु के बिखरे हुए मलबे के बीच से गुजरेगी, आसमान में उल्का वर्षा (meteor shower) दिखेगी. इस उल्का बौछार को इतना अनोखा बनाने वाली बात यह है कि ऐसा लगता है कि यह एक दुर्लभ प्रकार की चीज से उत्पन्न होती है जिसे 'रॉक-धूमकेतु' (rock-comet) के नाम से जाना जाता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब कोई सूखा, चट्टानी क्षुद्रग्रह सूरज के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है या उसे बहुत ज्यादा ताकतों का सामना करना पड़ता है, तो वह भी टूटकर धूल के एक ऐसे बादल में बदलने लगता है जो ठीक धूमकेतु की पूंछकी तरह चमकता है.