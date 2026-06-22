दिन में छा जाएगा रात जैसा अंधेरा

कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. 12 अगस्त 2026 को एक दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण (Rare Solar Eclipse) होगा. इस दौरान चांद... धरती और सूरज के बीच आकर सूरज की रोशनी को कुछ समय के लिए पूरी तरह ढक देगा. जिन इलाकों में पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, वहां अचानक दिन का उजाला कम होकर शाम या रात जैसा माहौल बन जाएगा. लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे प्रकृति ने कुछ मिनटों के लिए समय को रोक दिया हो. यही वजह है कि इस खगोलीय घटना को दुनिया की सबसे रोमांचक प्राकृतिक घटनाओं में गिना जाता है.