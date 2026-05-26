सुंदरकांड की पावरफुल चौपाइयां

वैसे तो रामायण का प्रत्येक कांड एक सीख देता है लेकिन सुंदरकांड में आपको सिर्फ सीख ही नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का हल भी मिलेगा. तभी तो कहा जाता है कि घर में सुंदरकांड का पाठ करने से सुख—समृद्धि आती है और हनुमान जी अपनी कृपा बरसाते हैं. विशेष तौर पर मंगलवार या बड़ा मंगल जैसे शुभ दिनों में यदि सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो बजरंगबली सारे कष्ट दूर करते हैं. सुंदरकांड की हर एक चौपाई महत्वपूर्ण हैं लेकिन आज हम 5 चमत्कारी चौपाइया बता रहे हैं जिनका पाठ करने से दोष ही नहीं, बल्कि आर्थिक संकट भी मिट जाएंगे.