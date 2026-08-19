मृत शरीर को नदी के किनारे ले गए गोविंदा

गोविंदा ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की सलाह मानी थी और नवरात्रि के नौवें दिन, वे अपनी नन्ही बेटी के मृत शरीर को नदी के किनारे ले गए. रास्ते में उन्होंने एक महिला को देखा जो अपनी गोद में एक छोटे बच्चे के साथ भीख मांग रही थीऔर वह पैसे मांगने के लिए उसके दरवाज़े पर गई, और जब उसने गोविंदा की गोद में एक बेजान बच्चा देखा, तो वह वहां से भाग गई. ये जीवन है, जो आपको स्टारडम में भी भिखारी से बेकार दिखता है और कभी-कभी बहुत ही गरीबी और लाचारी में राजा से भी बेहतर चीज़े दिखता है.