pH लेवल बताता है ये चीजें-

आजकल लोग चमकदार और स्वस्थ त्वचा पाने के लिए तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी चमक ही अच्छी स्किन की निशानी नहीं होती अगर आपका स्किन का पीएच बैलेंस है, तो यह स्वस्थ होने की निशानी है. त्वचा का पीएच स्तर बिगड़ जाने पर रूखापन, जलन, मुंहासे, एलर्जी और समय से पहले बूढ़ी दिखने जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. दरअसल, पीएच यह बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी अल्कलाइन है. इसे 0 से 14 के पैमाने पर मापा जाता है. अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो उसे सामान्य माना जाता है. 7 से कम स्तर एसिडिक और 7 से ऊपर अल्कलाइन माना जाता है.