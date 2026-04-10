सनी देओल की 7वीं मूवी

Sunny Deol New Film: 'गबरू' और 'लाहौर-1947' के बाद सनी देओल ने अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है. सुपरहिट फिल्म जाट के एक साल पूरे होने के खुशी में सनी ने जाट 2 बनाने का ऐलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में एक्शन का लेवल पहले से भी ज्यादा हाई होगा, भरपूर फाइट सीक्वेंस, दमदार डायलॉग्स और देसी एक्शन का तड़का इस फिल्म मूवी को और जानदार बनाने वाला है. एक और जहां शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग और सलमान खान 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस के लेकर बिजी हैं वहीं सनी का न्यू असाइनमेंट एक्साइटेड करने वाला है.