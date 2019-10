1 / 10

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी Sunny Leone और उनके पति डेनियल वेबर Daniel Weber की बेटी निशा कौर वेबर Nisha Kaur Weber सोमवार को चार साल की हो गई. इस मौके पर पूर्व एडल्ट स्टार सनी ने एक खूबसूरत पार्टी का आयोजन किया. इस खूबसूरत जोड़े ने पार्टी का थीम Disneys Frozen रखा था. सनी और डेनियल दोनों ने इस पार्टी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सनी और वेबर अपने बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए हैं. इस तस्वीर में सभी मुस्कुरा रहे हैं. सनी ने इस बर्थडे पार्टी की फोटो का कैप्शन लिखा है Happy birthday to my little angel Nisha Kaur Weber You are the light in our day and are an angel from God Happy birthday baby girl डेनियल ने इसी तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और उन्होंने इसका कैप्शन दिया है My gift from God — Nisha Kaur Weber ❤️4 love you more then I can ever explain Happy Birthday baby love आप भी देखिए इस खूबसूरत जोड़े की कुछ खूबसूरत फैमिली फोटोज. सभी फोटो इंस्टाग्राम