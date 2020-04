1 / 10

Sunny Leone Latest Pictures बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सनी लियोनी लॉकडाउन के बीच चर्चा में आ चुकी हैं. इस बार चर्चा में आने की मुख्य वजह बनी उनकी तस्वीर सनी ने अपनने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में सनी बेहद बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं. तस्वीर में सनी क्रीम रंग की बिकिनी में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में सनी एक स्वीमिंग पूल के पास बैठी दिख रही हैं. उन्होंने दो तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. दोनों तस्वीरें अलग अलग पोज में हैं. तस्वीर शेयर करते हुए सनी ने कैप्शन दिया Close your eyes and dream It’s all coming back soon 12 days of. बता दें कि इस तस्वीर को डब्बू रतनानी ने खींचा है. सनी इससे पहले भी कई बार डब्बू रतनानी के लिए फोटोशूट करा चुकी हैं. गौरतलब है कि सनी को सबसे पहले छोटे परदे के मशहूर शो बिग बॉस 5 में देखा गया था. इसके बाद से सनी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. इसके बाद एक के बाद एक कई फिल्मों में सनी लियोनी ने काम किया. कनिका कपूर के गाने बेबी डॉल ने सनी को और भी पापुलर बना दिया. फिल्म जिस्म लव हेट स्टोरी में सनी ने मुख्य भूमिका भी निभाई थी. सनी आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से हलचल मचाती रहती हैं. सनी के फॉलोवर्स की संख्या भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा. इंस्टाग्राम पर सनी के फॉलोवर्स की संख्या 33.5 मिलियन है. सभी तस्वीरों को सनी लियोनी के इंस्टाग्राम से ली गई हैं.