आने वाले वर्षों में चरम मौसम की घटनाएं क्यों बढ़ सकती हैं?
अगर 2027 वास्तव में सबसे गर्म साल बनता है तो इसका असर केवल तापमान तक सीमित नहीं रहेगा. वैज्ञानिकों के अनुसार अत्यधिक गर्मी के साथ ही हीटवेव, जंगलों में आग, भारी बारिश, बाढ़, सूखा और समुद्री तूफानों की तीव्रता भी बढ़ सकती है. गर्म वातावरण अधिक नमी धारण करता है, जिससे कहीं बहुत ज्यादा बारिश और कहीं लंबे समय तक सूखे जैसी स्थितियां बन सकती हैं. कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण का विषय नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी बन चुका है.