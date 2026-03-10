ICMR ने की थी कोविड वैक्सीन के बाद हुई मौतों पर स्टडी

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने जुलाई 2025 में कोविड वैक्सीन के बाद हुई अचानक मौतों पर स्टडी की थी. इसमें बताया गया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है. यह स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौत पर आधारित है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टडी में कहा गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है. इससे होने वाले गंभीर साइडइफेक्ट के मामले रेयर हैं. स्टडी में बताया गया है कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजहें हो सकती हैं. इनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं.