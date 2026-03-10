हाइपोथायरायडिज्म और गुलियन बेरी सिंड्रोम क्या है?
गुलियन बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है. हर साल एक लाख लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये बीमारी होती है. इस बीमारी से पीड़ित मरीज में ब्लड क्लोटिंग, कार्डियक अरेस्ट और इंफेक्शन का खतरा रहता है. GBS के 20% मरीजों को वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ जाता है. वहीं, हाइपोथायरायडिज्म (Hypothyroidism) एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायरॉइड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉइड हार्मोन नहीं बना पाती. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. मुख्य लक्षणों में थकान, वजन बढ़ना, ठंड लगना, शुष्क त्वचा, कब्ज, और बालों का झड़ना शामिल हैं. यह अक्सर ऑटोइम्यून बीमारी हाशिमोटो थायरॉयडिटिस के कारण होता है. इसका इलाज लेवोथायरोक्सिन जैसी दवाओं से किया जाता है.