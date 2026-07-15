सूर्य गोचर मचाएगा हलचल

ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से 16 जुलाई 2026 का दिन बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य व चंद्रमा का संबंध मित्रता का है. इसलिए जब कर्क राशि में सूर्य का गोचर होगा तो कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य जब मित्र राशि में गोचर करते हैं तो लोगों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और करियर का गोल्डन टाइम शुरू होता है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है सूर्य गोचर? (Poto Credit- AI)