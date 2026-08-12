आज लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण

आज यानी 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और दुनियाभर के ज्योतिषों व वैज्ञानिकों की नजर सूर्य ग्रहण पर है. क्योंकि यह ग्रहण केवल खगोलीय ही नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. हालांकि, यह भारत में नहीं दिखेगा और न ही भारत में सूतक काल मान्य होगा. इसके बावजूद, सूर्य का यह गोचर और ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय रूप से सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिनमें से 5 राशियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.