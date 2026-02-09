सूर्य ग्रहण 2026

खगोलीय व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना गया है. जिस पर केवल वैज्ञानिकों की ही नहीं, बल्कि ज्योतिषों की भी नजर होती हैं. इस साल दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. साल का पहला सूर्य ग्रहण इसी महीने लगेगा जो कि कंकण सूर्य ग्रहण होगा और इसी दिन फाल्गुन अमावस्या भी पड़ रही है. ऐसे में कई लोगों के मन में सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ सवाल हैं, जैसे कि यह ग्रहण भारत में​ दिखेगा या नहीं और सूतक काल कब से कब तक रहेगा? आइए यहां जानते हैं सूर्य ग्रहण की तारीख, सूतक काल का समय और नियमों के बारे में.