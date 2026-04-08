भगवान राम के लुक में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत

Sushant Singh Rajput as Bhagwan Ram: नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. उनके इस अवतार को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ लोगों का कहना है कि वो राम के लुक में बिल्कुल भी नहीं जंच रहे हैं. इसी बीच कुछ लोगों ने AI की मदद से दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कुछ तस्वीरें बनाई हैं जिसमें वो श्री राम के लुक में नज़र आ रहे हैं. ये तस्वीरें इमोशनल कर देने वाली हैं. फैंस का कहना है कि इस किरदार को सुशांत सिंह से बेहतर कोई नहीं निभा सकता, अब इस पर उनका बहन श्वेता सिंह का रिएक्शन सामने आया है.