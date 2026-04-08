Sushant Singh Rajput Ai Pics As Lord Rama Shweta Said No Could Play Ramayana Role In This Era Sushant Vs Ranbir 8372529
Ramayana: Sushant Singh Rajput की AI फोटो देख इमोशनल हुईं बहन, बोलीं- राम जी का किरदार भाई के अलावा कोई नहीं निभा सकता!
Sushant Singh Rajput as Bhagwan Ram: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण के पार्ट वन का ट्रेलर रिलीज़ के बाद से ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है. इसी बीच लोगों ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की AI-जेनरेटेड फोटोज़ बनाई है, जिसे लेकर अब अभिनेता की बहन श्वेता का रिएक्शन आया है.