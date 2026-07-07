सुशांत सिंह राजपूत और महेंद्र सिंह धोनी

नीरज पांडे के निर्देशन में बनी फिल्म एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी साल 2016 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी का रोल सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था. सुशांत में एक खास बात थी कि वो हर किरदार निभाने से पहले उससे संबंधित हर बारीकी को बड़ी ही शिद्दत से सीखते थे. सुशांत जानते थे कि देश के एक बड़े और सफल क्रिकेटर की जिंदगी को पर्दे पर उतारना कोई आसान बात नहीं है. इसलिए उन्होंने इस किरदार को पूरी ईमानदारी और गहराई से समझने की कोशिश की. ऐसे में एमएस धोनी, सुशांत की एक आदत से परेशान हो गए थे. 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर जानते हैं ये किस्सा.