पूर्व विश्व सुंदरी और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन Sushmita Sen के भाई राजीव सेन Rajeev Sen और उनकी पत्नी चारू असोपा Charu Asopa अभी स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे हैं. इन तस्वीरों में राजीव और चारू की जोड़ी बेहद रोमांटिक दिख रही है. कई तस्वीरों में चारू, राजीव की बांहों में समायी हुई हैं. ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों पर ली गई हैं. राजीव ने एक फोटो पोस्ट करते हुए उसके साथ कैप्शन लिखा है In love with Switzerland. राजीव और चारू दोनों ने अपनेअपने इंस्टाग्राम से इन तस्वीरों को शेयर किया है. एक तस्वीर के कैप्शन में राजीव ने अपनी पत्नी चारू के लिए है My queen of diamonds forever. एक अन्य तस्वीर में कपल एक स्पीडबोट पर है और एक दूसरे को हग कर रहे हैं. ये सभी तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं. स्विट्जरलैंड की वादियों के साथ इस खूबसूरत जोड़े की तस्वीरें बेहद आकर्षक दिख रही हैं. इसी साल जून ने राजीव और चारू ने शादी की थी. सुष्मिता सेना ने अपने भाई और भाभी की शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम