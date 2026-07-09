सपनों को संकेत मानें, भविष्य नहीं
स्वप्न शास्त्र में सपनों के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं, लेकिन इन्हें अंतिम सत्य या भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता. विज्ञान के अनुसार सपने मस्तिष्क की सामान्य प्रक्रिया हैं, जिन पर हमारी भावनाएं, अनुभव और मानसिक स्थिति असर डालती हैं. इसलिए किसी भी सपने को देखकर डरने या अत्यधिक उत्साहित होने की जरूरत नहीं है. यदि कोई सपना बार-बार परेशान करे या मानसिक तनाव बढ़ाए तो विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है. सपनों को एक संकेत की तरह समझें, लेकिन जीवन के फैसले हमेशा वास्तविक परिस्थितियों और सोच-समझकर ही लें.