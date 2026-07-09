हर सपना कुछ कहता है... क्या आप समझते हैं उसके संकेत?

सपने हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा हैं. कोई रोज सपने देखता है तो किसी को कभी-कभार याद रहते हैं. भारतीय स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि कुछ सपने शुभ संकेत देते हैं, जबकि कुछ सपने भविष्य के लिए सावधान रहने का संदेश माने जाते हैं. दूसरी ओर विज्ञान के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन, भावनाओं और दिनभर के अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं. इसलिए हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसे 8 आम सपनों के बारे में, जिन्हें ज्यादातर लोग कभी न कभी देखते हैं और जिनके बारे में स्वप्न शास्त्र में खास मान्यताएं बताई गई हैं.