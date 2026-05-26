दिनचर्या में करें बदलाव-

हार्ट अटैक से बचाव संभव है, अगर दिनचर्या में कुछ जरूरी बदलाव लाएं. सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ जीवनशैली अपनाना. रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें. तेज चलना, साइकिलिंग, तैराकी या योगासन बहुत फायदेमंद होते हैं. स्वस्थ आहार लें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और कम चर्बी वाला भोजन खाएं. तला-भुना, ज्यादा नमक, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें. धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दें क्योंकि यह हृदय के लिए सबसे बड़ा खतरा है. शराब का सेवन भी सीमित रखें. वजन नियंत्रण में रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच करवाएं. तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें. इसके साथ ही अच्छी नींद भी लें.