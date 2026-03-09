अक्षर पटेल-बुमराह ने पावरप्ले में दिलाए 3 विकेट
256 रनों का टारगेट सेट करने के बाद अब फैन्स के मन में एक ही डर था कि जैसे पिछले (सेमीफाइनल) मैच में इंग्लैंड ने रनों की बारिश कर भारत के होश उड़ाए थे. कहीं इस मैच में भी ऐसा न हो जाए. लेकिन अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत से न्यूजीलैंड पर दबाव बरकरार रखा. भारत ने पावरप्ले में ही 3 विकेट उखाड़ दिए, जिनमें से दो विकेट अक्षर पटेल (फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स) ने अपने नाम किए, जबकि एक महत्वपूर्ण विकेट (रचिन रवींद्र) बुमराह ने अपने नाम किया. पूरे मैच में इन दोनों ने कीवी टीम के कुल 7 बल्लेबाजों को आउट किया. बुमराह (4/15) और अक्षर पटेल (3/27) का प्रदर्शन किया. (तस्वीर: BCCI)