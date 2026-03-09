शिवम दुबे का फिनिशिंग टच

16वें ओवर में भारत ने बैक टू बैक 3 विकेट गंवाए और इस ओवर में सिर्फ 1 रन (जेम्स नीशम) ही बना. अगले (17वें) ओवर में जेकब डफी फेंकने आए तो 7 रन आए. 18वें ओवर (जेम्स नीशम) के ओवर में 9 रन बने तो इससे भारत जो एक वक्त 275-280 रन की ओर जाता दिख रहा था. वह रन रेट गिर गया और 250 तक पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा था. लेकिन शिवम दुबे की 8 बॉल पर नाबाद 26 रन की पारी ने टीम को बढ़िया फिनिशिंग टच दे दिया और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना गया, जो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा टोटल बना लिया.(तस्वीर: BCCI)