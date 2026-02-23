शो के एंकर ताबिश हाशमी ने यूं कराया परिचय

पाकिस्तान के इस क्रिकेट शो 'हारना मना है' के होस्ट ताबिश हाशमी ने कहा, ‘जो चीजें हमारी पाकिस्तानी टीम नहीं कर पा रही, वह हमारे पैनलिस्ट ने यहां लाहौर में स्टूडियो में बैठे-बैठे कर दिया. मोहम्मद आमिर ने पहले अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहा, और इसके बाद से अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में अपने फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं. इसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा और ऐसा लगता है कि आमिर ने जो कहा उसे इंडियन टीम सुन रही है. तो स्वागत करते हैं, ज्योतिषी, क्रिकेटर और बाएं हाथ के पेसर मोहम्मद आमिर का.’ (तस्वीर: X.com)