तस्वीर 2: अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया और जिम्बाब्वे से हारा तो
अगर साउथ अफ्रीका की टीम वेस्टइंडीज को हरा देती है और जिम्बाब्वे से बाई-चांस हार भी जाती है तो भी यह भारत के लिए विन-विन सिचुएशन होगी. क्योंकि भारत को अपने दोनों मैच जीतने है, जिससे वह 4 अंक बना लेगा. वेस्टइंडीज अगर साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो उसके 2 ही अंक रहेंगे तो वह अंकों के लिहाज से ही सेमीफाइनल में क्वॉलीफाई नहीं कर पाएगा, जबकि जिम्बाबे भी सिर्फ 1 जीत से (अगर साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो) 2 ही अंक ले पाएगा. (तस्वीर: ICC)