तस्वीर 5: बारिश भी कर सकती है मेहरबानी

इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत में खेले गए किसी भी मैच को बारिश ने प्रभावित नहीं किया है, जबकि श्रीलंका में कुछ मैचों में बारिश ने असर दिखाया है. यहां सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया. ऐसे में पहले तो भारत चाहेगा कि किसी मैच को बारिश न धोए और इंद्र देव को कोई कृपा करनी ही है तो वह 26 फरवरी की दोपहर अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज मैच को बारिश धो दे तो यह इंद्र देव की ओर से भारत को तोहफा होगा. इससे दोनों टीमों को एक-एक बांटना होगा और वेस्टइंडीज के 3 अंक ही रह जाएंगे, जबकि भारत के पास उसे हराकर अपने 4 अंक करने का मौका होगा. साउथ अफ्रीका अपने 5 अंक करके क्वॉलीफाई कर जाएगी. (तस्वीर: BCCI)