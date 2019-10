1 / 25

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah लोकप्रिय कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की चर्चित कैरेक्टर बबीता अय्यर को कौन नहीं जानता. अपने अभिनय से करोड़ों लोगों को गुदगुदाने वाली बबीता अय्यर यानी मुनमुन दत्ता का कुछ दिन पहले ही बर्थडे था. वह 28 सितंबर को 31 साल की हो गईं. इस मौके पर उन्हें उनके फैन्स की तरह से ढेर सारी शुभकामनाएं मिलीं. उन्होंने इसके जवाब में लिखा था Another year round the Sun ☀️. .Going through a low phase. Keep me in your prayers. Thank you for your wishes and Happy birthday to everyone I share my birthday today with Stay blessed .happybirthdaytome prayers उनके इस पोस्ट से लगता है कि वह कुछ परेशान सी चल रही हैं. हालांकि उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी एक और तस्वीर शेयर की है. इसमें वह खुशमिजाज दिख रही हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है Prayer The worlds greatest wireless connection. जो भी हो, हम तो यही चाहेंगे कि बबीता यानी मुनमुन दत्ता अपनी निजी परेशानियों से जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं. करोड़ों दर्शकों का दुख हरकर उनको मुस्कुराने पर मजबूर करने वाली मुनमुन दत्ता जल्द से जल्द से अपनी परेशानियों से निजात पा लेंगे. मूनमून ने 2004 में हम सब बराती Hum Sab Baraati से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. उस सीरियल में उन्होंने मिठी की भूमिका निभाई थी. उसके बाद से उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाया. मुनमुन दत्ता ने अपने अभियन से एक अलग पहचान बनाई है. आप भी देखिए मुनमुन की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सभी फोटो इंस्टाग्राम