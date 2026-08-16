क्या ताइवान रोक पाएगा चीन को?

पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट अलग कहानी कहती है. द सन की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वह उसके लिए भी एक अस्तित्व का जुआ. हो सकता है कि यह चीन की सबसे बड़ी गलती बन जाए. जानकारों का कहना है कि ताइवान की सेना मजबूत है. ताइवान कभी न डूबने वाले किले की तरह है और अगर चीन ने हमला किया तो उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. बहुत जोखिम वाले एम्फीबियस हमले (ज़मीन और पानी दोनों जगह से हमला) को शुरू करने के लिए, चीन को ताइवान के मज़बूती से सुरक्षित द्वीपों तक पहुंचने के लिए 160 किलोमीटर तक उबड़-खाबड़ समुद्र से गुज़रना होगा.