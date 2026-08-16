क्या कहते हैं विशेषज्ञ
चीन में सालों तक काम करने वाले पूर्व ब्रिटिश राजनयिक चार्ली पार्टन ने बताया, यह ताइवान को लेकर अस्तित्व का जुआ होगा. अगर शी नाकाम रहते हैं, तो उन्हें मुख्य भूमि (चीन) से होने वाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी सत्ता जा सकती है. अर्थव्यवस्था के ढहने की संभावना है और युद्ध में अपने बच्चों को खोने के कारण लोग नाराज़ होंगे. चार्ली ने कहा कि आपके पास उतरने के लिए केवल 13 समुद्र तट हैं और ज़ाहिर है कि आप हवाई सैनिकों को भेजेंगे, लेकिन उनके आसमान में ही मारे जाने का बहुत ज़्यादा जोखिम है, खासकर इसलिए क्योंकि ड्रोन तकनीक बढ़ रही है. (photo credit, AI, for representation only)