स्मार्टफोन पर पाबंदी

तालिबान ने अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी है. यह आदेश तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदजादा द्वारा जारी किया गया है, जिसका मकसद सूचना के प्रवाह को कड़ाई से नियंत्रित करना और अनुशासन बनाए रखना है. हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने 7 जून को एक मीटिंग में यह मौखिक आदेश जारी किया था,जिसका असर अब दिखा है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है. kabulnow.com के मुताबिक आदेश के बाद सैन्य अदालतों को निर्देश भेजा गया कि उल्लंघन करने वालों को अपराधी माना जाएगा और सजा दी जाएगी. कई प्रांतों में तालिबान सदस्य अपने फोन तोड़कर वीडियो शेयर कर रहे हैं. (सभी तस्वीरें AI)