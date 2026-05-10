वृश्चिक राशि (Scorpio): Four of Coins
आज का दिन स्थिरता, सुरक्षा और अपने संसाधनों को संभालकर रखने का संकेत दे रहा है. Four of Coins दर्शाता है कि आप अपने समय, ऊर्जा और धन को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे. शुभ रंग हल्के भूरे और हरे टोन हैं, जो स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक हैं. करियर में यह समय जल्दबाजी में जोखिम लेने का नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत करने का है. रिश्तों में भी आप खुद को थोड़ा सीमित रख सकते हैं, जिससे भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. यह समय संतुलन बनाए रखने का है ताकि अत्यधिक नियंत्रण या डर आपकी प्रगति को रोक न दे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पकड़कर रखना कई बार विकास को रोक देता है. सेहत के मामले में शरीर में जकड़न, थकान या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को हल्का और सक्रिय रखने की कोशिश करें ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे.