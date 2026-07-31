19 साल तक क्यों नहीं हो सकी वापसी?

तसलीमा नसरीन को उम्मीद थी कि सरकार बदलने के बाद उन्हें दोबारा कोलकाता आने की अनुमति मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कई वर्षों तक उनका पश्चिम बंगाल आना संभव नहीं हो पाया. इस दौरान वह दूसरे शहरों और देशों में रहीं, लेकिन उन्होंने कई बार कहा कि कोलकाता उनके दिल के बहुत करीब है. आखिरकार 19 साल बाद उनकी वापसी हुई, जिसे उनके समर्थक एक अहम और भावनात्मक पल मान रहे हैं. कोलकाता पहुंचने के बाद तसलीमा नसरीन ने कहा कि यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनके लिए अपनापन और यादों से जुड़ा शहर है. उन्होंने बताया कि इतने साल दूर रहने के बाद भी उनका इस शहर से रिश्ता कभी कमजोर नहीं हुआ. उनकी वापसी के बाद साहित्य प्रेमियों और उनके समर्थकों में खुशी देखी गई. लंबे इंतजार के बाद कोलकाता लौटना उनके लिए एक भावुक पल रहा, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है.