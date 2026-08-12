पांच साल में करीब ₹685 करोड़ पांच साल में करीब ₹685 करोड़ पांच साल में करीब ₹685 करोड़

सिर्फ FY26 का आंकड़ा ही बड़ा नहीं है. पिछले पांच वित्तीय वर्षों को जोड़ें तो चंद्रशेखरन की कुल कमाई करीब ₹685 करोड़ तक पहुंच जाती है. उनकी सालाना कमाई के आंकड़ों में लगातार वृद्धि दिखाई देती है. FY24 में उन्हें करीब ₹134.8 करोड़ मिले थे, जबकि FY25 में यह रकम बढ़कर करीब ₹155 करोड़ हो गई. इसके बाद FY26 में कुल भुगतान ₹158.6 करोड़ पहुंच गया. यानी तीन साल के आंकड़ों में ही उनकी कमाई में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलती है. पांच साल का कुल आंकड़ा उनकी कॉरपोरेट दुनिया में बेहद ऊंची कमाई को दिखाता है. हालांकि इसमें वेतन के साथ कमीशन भी शामिल है, इसलिए पूरी राशि को सिर्फ सामान्य सैलरी के तौर पर देखना सही नहीं होगा.