चेयरमैन पद से चंद्रशेखरन की विदाई
N चंद्रशेखरन ने टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद वह दोबारा इस पद के लिए नियुक्ति नहीं लेंगे. यह फैसला टाटा समूह के नेतृत्व में आने वाले बदलाव की ओर इशारा करता है. चंद्रशेखरन ने लंबे समय तक समूह की कई बड़ी कंपनियों और रणनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने तकनीक, ऑटोमोबाइल, एयरलाइन और डिजिटल कारोबार जैसे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत की. ऐसे में उनका पद छोड़ना सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि समूह के भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी अहम घटनाक्रम है.