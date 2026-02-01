क्रिएटिव इकोनॉमी
बजट 2026 में पहली बार डिजिटल कंटेंट को क्रिएटिव इकोनॉमी से जोड़ा गया है. क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब उस इकोनॉमिक सिस्टम से है, जहां इनकम और डेवलपमेंट का मुख्य आधार ह्यूमन क्रिएटिविटी, आइडियाज, आर्ट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है. यह पारंपरिक उद्योगों के बजाय नॉलेज बेस्ड होती है.सरकार ने कहा है कि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC यानी एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे. इससे अच्छा डिजिटल कंटेंट बनेगा. अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो आपकी इनकम का जरिया खुलने वाला है.