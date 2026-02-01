फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग

फ्यूचर-ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग शेयर बाजार में डेरिवेटिव्स के जरिए किसी एसेट के फ्यूचर के भाव पर लगाई जाने वाली एक तरह की सट्टेबाजी या हेजिंग (रिस्क मैनेजमेंट) है, जिसमें शेयर की डिलीवरी लिए बिना ही कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमाया जाता है. इस बार बजट में सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है. ऑप्शंस पर भी STT को बढ़ाकर 0.15% किया गया है. इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा. यानी अगर आप सैलरी से कुछ पैसा ट्रेडिंग में लगाते हैं, तो अब ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.