सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज खेलेगी 3 वनडे, 5 T20I

भारत की घरेलू सीजन की शुरुआत कैरेबियाई टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ होगी. दोनों टीमें सितंबर के अंतिम सप्ताह में 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत करेंगी. इसके बाद दोनों के बीच 5 T20I मैचों की सीरीज का आयोजन होगा. तीन वनडे मैचों की सीरीज में पहले दो वनडे 27 और 30 सितंबर को त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी में खेले जाएंगे. तीसरा और आखिरी वनडे न्यू चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर हो खेला जाएगा.इसके बाद लखनऊ में 6 से 17 अक्टूबर के बीच 5 T20I मैचों की सीरीज होगी. ये सभी मैच लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे.