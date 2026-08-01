बारिश में सस्ते स्मार्टफोन का कैसे बचाएं

मानसून का मौसम बारिश के साथ ही स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए थोड़ी चिंता भी लेकर आता है. महंगे फोन्स में तो IP68 रेटिंग वाली वाटरप्रूफिंग मिल जाती है, लेकिन बजट और सस्ते स्मार्टफोन्स पानी की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते. अगर आपका फोन भी वाटरप्रूफ नहीं है और आप बारिश में फोन के खराब होने से डरते हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए! मात्र ₹100 या उससे भी कम खर्च में आप अपने सस्ते फोन को पानी से पूरी तरह सुरक्षित बना सकते हैं. आइए जानते हैं इस आसान और काम की टेक ट्रिक के बारे में.