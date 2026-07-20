अब पूरा होगा घर खरीदने का सपना

नौकरी करते हुए हर किसी का सपना अपना घर लेने और गाड़ी खरीदने का होता है. घर खरीदने के लिए कई बार जिंदगीभर की जमापूंजी लगानी पड़ जाती है. गहने भी गिरवी रख देने पड़ते है. फिर बी रकम कम पड़े, तो बैंक से होम लोन लेना पड़ जाता है. फिर जिंदगी का लंबा वक्त लोन की किस्तें चुकाने में निकल जाता है. अगर आप कम बजट में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो तेलंगाना सरकार की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है. इस योजना के तहत सिर्फ 6 लाख रुपये में फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा.