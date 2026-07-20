किन-किन इलाकों में मिलेंगे 480-480 फ्लैट्स?
पहले फेज के तहत CURE क्षेत्र के 16 विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैट अलॉट किए जाएंगे. ये विधानसभा क्षेत्र राजेंद्रनगर (मेलारदेवपल्ली), महेश्वरम (जालपल्ली), सेरिलिंगमपल्ली (रायदुर्गम), इब्राहिमपटनम (बंदलागुड़ा एलआईजी कॉलोनी), मल्काजगिरि (कोवकूर), कारवान (कुलसुमपुरा), बहादुरपुरा (नंदी मुसलीगुड़ा), अंबरपेट (सिटी पुलिस लाइन्स), कुकटपल्ली (केपीएचबी कॉलोनी), मेडचल (पोचारम एलआईजी कॉलोनी), कुथबुल्लापुर (गाजुलारामारम), सनतनगर (पतिगड्डा), सिकंदराबाद छावनी (मारेडपल्ली-महेंद्र हिल्स), और मलकपेट (गड्डियनारम आरएंडबी क्वार्टर) हैं. इन क्षेत्रों में 480-480 फ्लैट्स मिलेंगे. 360 फ्लैट्स HMWSSB ऑफिस के पास रेड हिल्स में और 120 फ्लैट्स निलोफर अस्पताल के पास मिलेंगे. 120 फ्लैट्स हकीमपेट दरगाह पर और 360 फ्लैट्स जुबली हिल्स में एमएलए कॉलोनी के पास दिए जाएंगे.