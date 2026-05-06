विजय की वायरल फोटो

Thalapathy Vijay ने फिल्मी दुनिया में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो जहां जाएंगे, सफलता उनके कदम चूमेगी. जिस तरह डायरेक्टर अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए विजय का नाम चुनते हैं वहीं तमिलनाडु के लोगों ने भी नेता के रूप में विजय पर अपना भरेसा जताया है. इसी बीच उनकी बचपन की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो अपने पैरेंट्स की वैडिंग अटेंड करते दिख रहे हैं. उस वक्त विजय की उम्र 6 साल के आसपास रही होगी. पहली नज़र में ये तस्वीर आपको अजीब लग सकती हैं. जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है?