क्या कहते हैं विशेषज्ञ
पूर्व रॉयल नेवी कमांडर टॉम शार्प ने हाई नॉर्थ में रूसी पनडुब्बियों का पता लगाने में कई साल बिताए हैं. उन्होंने, बताया कि यह सब बिल्ली और चूहे के खेल जैसा है. यह एक गतिरोध है. हम उन्हें जितना ज़्यादा पूर्व की ओर रख सकें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है. इसका मतलब है कि हमारे समुद्र के नीचे के केबलों और ज़रूरी समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में दखल देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय 28 बिलियन पाउंड के बजट घाटे का सामना कर रहा है. (photo credit, AI)