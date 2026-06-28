क्यों यहां से हमले रोकना होगा मुश्किल?

शार्प ने कहा कि बेयर गैप और नॉर्वेजियन सागर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर रूस के साथ युद्ध होता है और उनकी पनडुब्बियां उन दोनों गैप से निकल जाती हैं, तो वे असल में अटलांटिक में खुलेआम घूम रही होंगी. ब्रिटिश जलक्षेत्र के आसपास फैली पनडुब्बियों से पुतिन का फायरिंग करना एक ऐसी स्थिति है जो ब्रिटेन की कमजोर एयर डिफेंस के कारण और भी चिंताजनक हो गई है. ब्रिटेन के पास सुपरसोनिक गति से चलने वाली किसी भी चीज़ से निपटने के लिए बहुत कम एयर डिफेंस सिस्टम हैं. ब्रिटेन के पास सिर्फ़ 'टाइप 45 डिस्ट्रॉयर' हैं. ब्रिटेन के पास पर्याप्त पनडुब्बियां नहीं हैं और वे काम भी नहीं कर रही हैं.