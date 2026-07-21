कैसे है मिल्की वे

गैलेल्की में एक पतली संरचना वह जगह है जहां मिल्की वे का ज़्यादातर सामान्य पदार्थ (मैटर) जमा है. इसमें सभी तारे, धूल, गैस और चट्टानें शामिल हैं, जो सर्पिल भुजाओं (स्पाइरल आर्म्स) पर फैली हुई हैं और गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर पंखे के ब्लेड की तरह घूमती हैं. लेकिन गैलेक्सी सिर्फ डिस्क तक ही सीमित नहीं है. मिल्की वे का आकार लगभग गोलाकार है; इसके गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे विशाल गुंबद हैं जिनमें पुराने तारे बिखरे हुए हैं (इसे स्टेलर हेलो कहते हैं), और यह सब डार्क मैटर के एक विशाल बुलबुले (डार्क मैटर हेलो) के अंदर घिरा हुआ है.