The Family Man season 2 की एक्ट्रेस Samantha Akkineni अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से चर्चा में हैं. इस सीरीज में वह जानेमाने एक्टर मनोज वाजपेयी के साथ हैं. The Family Man season 2 का टीजर रिलीज हुआ है. टीजर को खूब पसंद किया जा रहा है. वैसे Samantha Akkineni की पहचान मुख्य रूप से तेलुगू और तमिल फिल्मों से हैं. वह दक्षिण की फिल्मों की एक चर्चित एक्ट्रेस हैं. वह फिल्म फेयर सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर Samantha Akkineni के करीब 17 मिलियन फॉलोवर्स हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टग्राम पर The Family Man season 2 का पोस्टर पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा है हम आपके लिए तैयार हैं. यह सीरीज 4 जून को रिलीज होगी. इस सिरीज में Samantha Akkineni राजी की भूमिका निभाई हैं, जो एक बेहद खतरनाक और क्रूर कैरेक्टर है. सभी फोटो इंस्टाग्राम से.