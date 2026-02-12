क्यों बाइबिल के स्वर्ग से मेल खाता है कॉस्मिक होराइज़न

बाइबिल के अनुसार, स्वर्ग का सबसे निचला लेवल पृथ्वी का एटमॉस्फियर है. बीच का स्वर्ग बाहरी स्पेस है और सबसे ऊचे लेवल का स्वर्ग वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यह वह जगह है जहां भगवान रहते हैं. हम स्वर्ग में भगवान को 'ऊपर' देखते हैं, और भगवान पृथ्वी पर हमें 'नीचे' देखते हैं. कॉस्मिक होराइज़न यूनिवर्स में उतना ही 'ऊपर' है जितना कोई जा सकता, इसलिए वहीं स्वर्ग है. मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अनुसार, कॉस्मिक होराइज़न के आगे एक पूरा यूनिवर्स मौजूद है. लेकिन यह हमसे हमेशा छिपा रहता है क्योंकि हम कॉस्मिक होराइजन तक कभी नहीं पहुंच सकते. (photo credit AI, for representation only)