दुनिया का सबसे रहस्यमयी शहर

क्या कोई पूरा शहर बिना किसी जंग, भूकंप या तबाही के अचानक गायब हो सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है.करीब 400 साल पहले अमेरिका में बसी एक अंग्रेज़ी कॉलोनी अचानक खाली हो गई थी. वहां रहने वाले 100 से ज्यादा लोग ऐसे गायब हुए कि उनका आज तक कोई पक्का सुराग नहीं मिला. इस घटना ने आज तक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझा रखा है. यहां तक कि साइंटिस्ट भी इस घटना की वजह नहीं खोज पाए. इसी रहस्य को इतिहास में 'द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोआनोके (Lost Colony of Roanoke)' के नाम से जाना जाता है.