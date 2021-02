1 / 10

एकता कपूर की वेब सीरीज़ The Married Woman 8 मार्च 2021 को ALTBalaji पर रिलीज हो रही है. रिधि डोगरा और मोनिका डोगरा प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर साहिर रज़ा ने बताया कि दोनों महिलाओं के बीच Kissing Scene को फिल्माना बहुत मुश्किल था. एक्ट्रेस के लिए वर्कशॉप करवाई गई ताकि वो सहज हो सके. इसके बाद दोनों के कहने पर एक शांत बंद कमरे में इसे शूट किया गया. बता दें द मैरिड वूमन दो शादीशुदा औरतों की प्रेम कहानी पर आधारित है. कहने को तो इन महिलाओं की जिंदगी में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी खालीपन और अकेलापन कचोटता रहता है. फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर की किताब पर आधारित है. एक इंटरव्यू में लेखिका ने कहा मेरी किताबों में वो सब नज़र आना चाहिए जो मैं समाज में देखना चाहती हूं "