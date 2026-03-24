हो सकते हैं ये कारण-

इसके अलावा, कम पानी पीना, लंबे समय तक पेशाब रोकना और पर्सनल हाइजीन का सही ध्यान न रखना भी इस समस्या को बढ़ा देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से बचने में प्रोबायोटिक्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं, प्रोबायोटिक्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं. ये बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट की सुरक्षा को मजबूत करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं. साथ ही, ये शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे जलन और दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है