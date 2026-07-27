ग्रोवर की लाश को बड़े बैग में भरने से पहले उसके टुकड़े-टुकड़े

सरकारी वकीलों के मुताबिक, लड़ाई के दौरान ग्रोवर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई मारिया ने आगे आरोप लगाया कि जेरोम ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया. जांच करने वालों ने कहा कि ग्रोवर की मौत के साथ ही यह खौफ खत्म नहीं हुआ. जांच के मुताबिक, जेरोम ने मारिया को बैग, पर्दे, बेड शीट, रूम फ्रेशनर और एक और चाकू खरीदने के लिए कहा. जेरोम ने उससे खून से सने हॉल को साफ़ करने के लिए कहा, जबकि वह खुद बाथरूम के अंदर ही रहा. पुलिस का आरोप है कि ग्रोवर की लाश को बड़े बैग में भरने से पहले उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे.