दुनिया को झकझोरने वाला वो फोटो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल आजकल बच्चे से बुजुर्ग तक करने लगे हैं. हर रोज अपनी कोई न कोई फोटो स्टोरी इसमें डालकर हम चेक करते हैं कि कितने लाइक्स मिले? किसने हमें क्या कमेंट किया? ज्यादा लाइक्स और कमेंट मिलने पर हमें खुशी होती है. बेशक एक तस्वीर 1000 शब्दों को बराबर होती है. एक अच्छी तस्वीर इतनी जीवंत होती है कि वो खुद अपनी कहानी बताती है. लेकिन, दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर भी आई थी, जिसने हर किसी की रूह को झकझोर दिया था. इस फोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर को बहुत बड़ा अवॉर्ड भी मिला था. बाद में उनको इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने फिर कोई तस्वीर नहीं खींची. एक दिन सुसाइड कर लिया.