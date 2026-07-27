ओडिशा की 24 साल की ज्योतिर्मयी नायक विनर बनीं

इंडियन आइडल 16 का 10 महीने लंबा सफ़र आखिरकार खत्म हुआ. ओडिशा की 24 साल की ज्योतिर्मयी नायक विनर बनीं, जबकि जबलपुर के तनिष्क शुक्ला फर्स्ट रनर-अप रहे. इंडियन आइडल के 16वें सीज़न को श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह ने जज किया. इस साल शो की थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' दर्शकों को इतनी पसंद आई कि शो को तीन-तीन महीने के लिए दो बार आगे बढ़ाया गया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्योतिर्मयी नायक कौन हैं और वो कहां से आती है. साथ ही उन्होंने इनाम के तौर पर क्या कुछ जीता है.