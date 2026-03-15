दुनिया का सबसे पतला घर?

पेरू के लीमा के औकालामा जिले में एक ऐसा घर बनाया गया है, जिसकी खासियत उसकी लंबाई-चौड़ाई नहीं, बल्कि उसका बेहद ‘पतला’ होना है. यह घर सामने से देखने पर किसी दीवार की एक पतली सी दरार जैसा लगता है, लेकिन असल में यह पूरी तरह से रहने लायक एक दो मंजिला घर है. इस घर की सबसे खास बात इसकी चौड़ाई है, जो सामने से मात्र 63 सेंटीमीटर (करीब 2 फीट) है. इस अनोखे मकान ने अब दुनिया के सबसे पतले घर (World’s Narrowest House) के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावा ठोक दिया है. इसे बनाने वाले फैबियो अर्नेस्टो मोरेनो का कहना है कि वे इस रिकॉर्ड को हर हाल में पेरू के नाम करना चाहते हैं.