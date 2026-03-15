1/7 दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ता घर अपने घर का सपना हर कोई देखता है. किसी का घर छोटा तो किसी का बड़ा होता है. दुनिया का सबसे महंगा घर लंदन स्थित बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) है. इसकी अनुमानित कीमत 4.9 बिलियन डॉलर (40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) है. यह ब्रिटिश शाही परिवार का आधिकारिक निवास है. इसमें 775 कमरे और 40 एकड़ का बगीचा है, जबकि मुंबई में स्थित एंटीलिया भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है. एंटीलिया देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी का घर है. ये तो हुई दुनिया के सबसे महंगे घरों के बारे में. क्या है जानते हैं दुनिया का सबसे सस्ता घर कौन सा है और कहां है?