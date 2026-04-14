These 5 Hill Stations Are India New Real Estate Hotspots High Roi Property In Mountains See States On List 8380072
पहाड़ों पर खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी! ये 5 हिल स्टेशन बन रहे देश के नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट, देखें लिस्ट में कौन-से राज्य
Top 5 Hill Stations to Invest in India: वेडिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस और वेकेशन के लिए देश भर के लोगों की टॉप प्रायोरिटी में ज्यादातर हिल स्टेशन (Hill Station) होते हैं. भीड़-भाड़ से दूर बसी से जगहें बिजनेस हब और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जन्नत मानी जाती है. इन्हीं खूबियों के चलते देश के ये 5 हिल स्टेशन रियल एस्टेट की टॉप लिस्ट में शामिल हैं, जहां प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करना एक बेहतर रिटर्न की गारंटी है.