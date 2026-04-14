रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनते ये हिल स्टेशन

अक्सर लोग निवेश के सोना को बेस्ट मानते हैं. सोने से ज्यादा मुनाफा चाहने वाले लोग प्रॉपर्टी या लैंड में इंवेस्ट करते हैं. भले ही गोल्ड इंवेस्टमेंट हमेशा से सुरक्षित रहा हो, लेकिन हिल स्टेशंस में प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम के कॉम्बो इंवेस्टमेंट रिटर्न को को दोगुना बना देता है. आजकल वर्क फ्रॉम माउंटेन्स और लग्जरी होमस्टे के बढ़ते चलन ने पहाड़ों में जमीन की कीमतों को सोने से भी तेज रफ्तार दी है. आइये जानते हैं देश के 5 हिल स्टेशन के बारे में जो रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं.