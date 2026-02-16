सालाना आय सीमा में बड़ी बढ़ोतरी

नए नियमों के अनुसार, अब राशन कार्ड के लिए पात्र होने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे अब मध्यम आय वर्ग के उन परिवारों को भी लाभ मिल सकेगा जिनकी आय पहले सीमा से थोड़ी अधिक थी.