These 7 Categories Of People In Delhi Will Not Be Issued Ration Cards Know You Also Included In This List 8309431
इन 7 केटेगरी के लोगों का नहीं बनेगा राशन कार्ड? इस लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं शामिल
Delhi Ration card: दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है. इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना है. इन नियमों के तहत राशन कार्ड की पात्रता सीमा भी बदली गई है. आइये जानते हैं कि किन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड...